Muhumaal müüki pandud suvekodu tekitab inimestes elevust

Kodu, mille kuulutus sotsiaalmeedias ringlema läinud, on tõesti tähelepanuväärne. Kolme magamistoaga maja sai valmis 1930. aastal ja on hiljuti üsna ehedalt ja algupäraselt taastatud. Väga silmatorkavalt ilusaks osaks on taluveranda.

Kolme magamistoaga majas on esialgu kasutusel vaid alumine, põhjalikult renoveeritud korrus, kuid võimalik on välja ehitada ka katusealune. Magamiskohti, mis eelkõige sobivad suvisemaks kasutamiseks, jagub ka õue.

Tähelepanuväärne on maja juurde kuuluv õueosa: seda ilmestavad põlispuud ja vana kiviaed. Olemas on nii ilu- kui viljapuuaed. Krunt on kogu aeg korralikult hooldatud olnud ja seda on näha.