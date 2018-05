Õigete nippidega saab terrassile sisustada võimsa õuetoa

Terrasse on erinevaid ja päris kindlasti on kujundamisel vahe, kas tegu on eramaja aiasoppi peitunud privaatse alaga või kortermaja juurde kuuluva jupikesega, mis naabrite pilkudele igalt poolt avatud. Sisustuslusti sisekujundaja Kristiina Luts ütleb, et tema jaoks on oluline, et terrass oleks igal juhul kuidagimoodi piiratud ning kaetud. «On suur vahe, kas terrassil uluvad halva ilma korral tuuled ja pladistab vihm või saab seal hoopiski mõnusasti varju all kohvitassiga suvevihma nautida,» ütleb ta.

Piirdeks ei pea terrasside puhul kindlasti olema kapitaalne laudadest ehitis, mis seda muust õueosast ja vajadusel ka naabritest eraldab: Luts soovitab selle asemel kasutada hoopis piirdehekki, mis lisab suvisele puhkekohale sobivat meeleolukat rohelust. «Kui on soov kaitsta terrassi vihma eest, võib ehitada statsionaarse varikatuse, aga võib kasutada ka markiisi või mõnd suuremat päikesevarju,» räägib ta.

Enne hooga terrassi kujundamise kallale asumist soovitab Luts põhjalikult läbi mõelda, milleks seda kohta kasutada soovitakse. «Üldiselt kulub igale terrassile alati marjaks ära istemööbel, aga kas see vajab enda kõrvale lamamistooli, diivanit või hoopis kiike, jääb juba iga kasutaja enda otsustada,» selgitab sisekujundaja.

Tänapäeval on saadaval väga palju erinevat terrassimööblit ja ka materjalide valik on laiem kui kunagi varem. Julgelt võib sisekujundaja sõnul vaadata ka plastikmööbli poole. «Plastikmööbel ei tähenda enam ammu bistroolikke valgeid toole ja laudu, vaid selle seast leiab ka vinget disainmööblit. Huvitavate ja kvaliteetsete toodete poolest paistavad silma mitmed Skandinaavia brändid, näiteks Cane-line ja HOUE. Samas leidub kena ja korralikku välimööblit ka masstoodangu seas,» julgustab ta.

Eesti kliimas on hea variant rotangist ehk punutud mööbel, mis tihti plastikust valmistatud. See näeb hea välja ja plastikvariandid on ka hinna poolest mõistlikud.

Endiselt on aktuaalne puitmööbel ning julgemad võivad endale soetada ka metallist välimööbli komplekti. Viimane on istumise all küll jahedam, ent selle vastu aitab polsterdus. «Polsterdust ei pea välitingimustes kartma, reeglina on kõik padjad ja istumisalused äravõetavad, nii et need saab talveks tuppa viia,» räägib Luts. Alternatiivina võib soetada välimööbli, millega tulevad kaasa spetsiaalsed mööblikatted. Nende puhul ei pea talvehooajaks midagi tuppa viima – mööbel võib kaetuna terrassil rahulikult suve ootama jääda.

Tänapäevane terrass on siseruumi laiendus õue, üleminek võiks olla sujuv. FOTO: VidaPress

Õige meeleolu peitub detailides

Terrassile hubasuse loomiseks on sisekujundaja sõnul üks lihtne lahendus: tekstiilid. Kindlasti padjad ja pleedid, aga miks mitte ka Eestis veel üsna alahinnatud ja võõrana tunduv terrassivaip: kui terrass on kaetud või vaip ilmastikukindel, pole ühtki põhjust, miks see ei võiks terrassipõrandat katta.