Oksjonikeskkonnas ootab kuldseid töökäsi esiisadeaegne palksaun

Uue omaniku ootel saun on oma senised tööülesanded selja taha jätnud ning seisab hetkel lihtsalt tühja eluruumina. Sauna kunagine laastukatus on tänaseks päevaks lagunenud ning hoone alumised palgid on läbi oma pika ajaloo kindlasti ka paremaid päevi näinud. Kuldsete kätega meistrimehele saab sauna taastamine seega üsna paras väljakutse olema.