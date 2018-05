Oksjonikeskkonnas saab hea hinnaga soetada vabariigiaegse voodi

Voodit, kõrgusega 90 sentimeetrit ning laiusega 67 sentimeetrit, on ajahammas praeguseks küll üsna visalt närida jõudnud, ent tappidega kinnitatud voodi seisab sellegipoolest kindlalt ning murdumatult.

«Lahti ei käi, selles mõttes, et ta on tappidega kokku löödud ja nii tugevalt, et lõhu või ära, aga lahti ei tule.»