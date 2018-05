Uuring: Eesti mehed soovivad telerist näha filme ja sporti, naised filme ja seriaale

Uuringu kohaselt on Eesti inimeste lemmikud ennekõike filmid, mida 86 protsenti vastanutest soovib kindlasti maksimumkvaliteediga kõrge lahutusvõimega ekraanilt vaadata. Väga suured kvaliteetse pildi austajad on just naised, kellest lausa 90 protsenti peab oluliseks, et vaadatav film näeks ekraanil hea välja.

«Kuna filmide vaatamine on maailmas väga populaarne meelelahutus, on igati loogiline, et ka Eesti inimesed vaatavad palju filme ning kuna tehnoloogia on arenenud selliseks, et kaasaegsed telerid suudavad näidata väga suure lahutusvõimega pilti, siis on arusaadav, et niiöelda kehvema pildi peale tagasiminek ei ole paljude jaoks enam variant,» kommenteeris Samsung Eesti juht Toomas Tiits.