Päästeamet: Eestis on vähemalt 5000 tuleohtlikku majapidamist

Eestis on päästeameti sõnul vähemalt 5000 tuleohtlikku kodu, mis vajavad korda tegemist. Esimene kodu on alanud projekti «500 kodu tuleohutuks» raames juba ka korda tehtud. Päästeamet loodab, et algselt kavandatud pooletuhande kodu asemel saab tulekindlaks muudetud oluliselt rohkem eramuid.