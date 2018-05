Kortermajas saab saab kasvatada kõike kartulist sõstrani

Natura Pargi uusarenduse aiadisainer Merilen Mentaal meenutab, et kui on plaan ühisaeda rajada, peab projektiks olema kokkulepe, ühistu otsus ja eestvedajad. Üha enam on viimasteks just noored hakkajad inimesed, kes huvituvad oma tarbeks toidu kasvatamisest.