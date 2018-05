Harjumuspärased hekid on oma aja ära elanud

Kiire elutempo juures ei armastata enam hekke, mis nõuavad pidevat hoolt, vaeva ja trimmimist, kirjutab This Old House.

Uus trend on vabakujuline hekk. Tegemist on ikka ühte ritta istutatud põõsastega nagu muistegi, erinevus on selles, et neid põõsaid ei piirata kas üldse või piiratakse väga vähe. Tavaliselt istutatakse vabakujulise heki põõsad ka pisut suurema vahega kui pügatava heki puhul - täiskasvanud põõsaste võrad peavad üksteise kõrvale hästi ära mahtuma. Sobiv vahe on enamasti meeter, aga täpsem vahemaa oleneb kindlasti konkreetsest põõsast.