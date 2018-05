Külas viibides ei tohiks ennast kööki appi pakkuda

Miks nii? Kokandusportaal The Kitchn toob välja paar põhjust, mis on levinuimad.

Teiseks: keset peoõhtut on see hetk, kus võõrustaja saab korraks kööki kaduda, talle suurepäraseks hingetõmbevõimaluseks. Kes kunagi kodus mõne peo korraldanud, see teab, kuidas see kõige toreda kõrval ka väsitama võib hakata. Niisiis on hetk köögis hea võimalus korraks külalistest puhata, et siis edasi suurepärane võõrustaja olla.