Kolm punkti, mille põhjal vargad sinu kodu oma sihtmärgiks valivad

Kui välisuks on päevinäinud, on see esimene märk, mis vihjab varastele, et sinu kodu võib olla lihtne sihtmärk, mis erilist vastupanu ei osuta. Ära eksita end arvamusega, et kui majauks on kulunud, hoiavad vargad nagunii eemale, sest eeldavad, et varastada pole midagi. See ei ole tõsi! Kanna hoolt selle eest, et välisuks oleks puhas, korraliku värvikihi all ja hooolitsetud.