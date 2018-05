Kasulik taim aitab naadi pingutuseta aiast välja tõrjuda

Hobiaednik Katre julgeb seda väidet kinnitada. Tema suvekodu naati täis aias võitleb saialill selle umbrohuga alles kolmandat aastat, aga tulemused on tema sõnul märgatavad. «Kohad, mis enne mai lõpus olid naati täis, on nüüd märksa tagasihoidlikumalt asustatud,» ütleb ta.

Esimesel aastal oli Katrel siiski plaan asi üldse pooleli jätta, sest esimeseks sügiseks ei näinud ta mingit tulemust. «Kiire meetod see kindlasti ei ole, kannatust tuleb varuda, aga samas on see väga mugav ja lihtne, ei pea tegema muud kui saialilleseemneid külvama,» ütleb naine.

Dekoratiivne saialill on kahtlemata mõnus asendus naadile: vähe sellest, et rõõmus värviline, on see ka kasulik. Saialille õitest valmistatakse raviteed, samuti saab sellest ka kodustes tingimustes teha nahka rahustavat salvi.