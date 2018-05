Uue teleri tehnoloogiaga saab kasvõi tiigri karvad üle lugeda

Igal aastal tulevad tootjad lagedale üha uute tähistuste, funktsioonide ja eriliste «viguritega» seadmetega, mistõttu on tarbijal üha raskem selles kirjus valikus orienteeruda.

«Kui müüginumbreid vaadata, siis inimene ei taha enam osta 42 tolliseid vaid eelistatakse juba suuremat nagu 55 tolli, sest elutoad on läinud suuremaks ja inimesed tahavad saada kinoelamust juba oma koduseinte vahel,» ütles Expert Eesti OÜ e-poe konsultant Hele-Mai Kulleste. Tootjad näevad tema sõnul samuti tohutult palju vaeva selle nimel, et teleri pilt suudaks kuvada võimalikult valget ja musta värvitooni, et tekiks kontrastne pilt, mis näitaks endisest veelgi tõetruumaid värve.

Lisaks valgele ja mustale, lisavad tootjad igal aastal juurde ka aina rohkem värve, teisisõnu suurendavad HDR-telerite kontrastimäära ja värviruumi, et näidata realistlikke ja naturaalseid kujutisi viisil nagu inimsilm on tegelikult harjunud neid nägema.

Teine innovaatiline lüke, mille poole telerite tootjad Kulleste sõnul iga aasta püüdlevad, on pakkuda turule võimalikult õhukesi telekaid, et seinal oleks kaunis maal, mida imetleda. Kõige populaarsemaks faktoriks on aga pildiresolutsioon. «Selle ümber on olnud väga palju suminat ehk üks olulisemaid näitajaid pildi kvaliteedis. Mida suurem resolutsioon, seda rohkem on teleri pinnal väikeseid piksleid. Need omakorda suudavad kuvada võimalikult palju värve ja teravust,» ütles Kulleste.

Neljas standart, mida tasub jälgida, on pildi sujuvus ehk kaadrite vahetamise kiirus. Mida sujuvam on pilt, seda parem on liikuvat pilti jälgida. Kui sujuvus on madal, hakkab pilt ajapikku hakkima ning silm väsib oluliselt kiiremini teleri vaatamisest.

Eelarve sõltub diagonaalist

Telekat valides ei ole Telia Eesti AS kommunikatsioonijuhi Irina Kuzina sõnul mõtet võtta kriteeriumiteks selliseid parameetreid nagu 4K, Full HD jne, kui inimene ei ole enda jaoks eelarvet veel paika pannud. Esmalt tuleb leida sobiv hinnapiir ja alles seejärel valik teha. «Nende õnnelike jaoks, kes raha lugema ei pea, on üks lihtne soovitus – võtke kõige kallim ja lähtuge valiku tegemisel vaid disainist,» märkis Kuzina. Funktsioonide poolest ei valmista väljavalitud teler tema sõnul kindlasti mitte mingisugust pettumust, kuna reeglina on kõige kallimat tehnikat ka kõige rohkem edasi arendatud. Lõviosa teleriostjaid seisab Kuzina sõnul pigem valiku ees – kas investeerida suuremasse diagonaali või langetada otsus parema lahutusvõime kasuks.

Kõrglahutusega televisioon on kujunenud standardiks