Uuring: üle poole eestlastest ei oska erinevatele riietele mõeldud pesumasinaprogramme kasutada

«88 protsenti vastanud naistest tunnistas, et just tema hoolitseb kodus pesupesemise eest seega on loogiline, et just nemad on paremini kursis ka sellega, milline veetemperatuur, pesutsükkel ja tsentrifuugikiirus erinevatele kangastele sobib,» kommenteeris uuringu tellinud Samsung Eesti juht Toomas Tiits. «Mõningast asjatundmatust demonstreerisid mehed, kellest iga kümnes tunnistas, et nad ei tunne ühtki pesumasina programmi.»