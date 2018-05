Krüptovaluuta toetuseks: New Yorgi maja saab soetada vaid krüptoraha eest

445,9-ruutmeetrine maja New Yorgis ei ole midagi ülemäära luksuslikku, ent samas ka mitte midagi eemaletõukavat. Maja müüv 47-aastane Susan Vanech on kinnisvara müüki kaasanud oma krüptoraha eksperdist vanema venna Bobi, kelle idee valguses maja eest hoopis bitcoine ja Ethereume küsitakse. Maja müügihinnaks on määratud 250 bitcoini või 3030 Ethereumi, mis 17. mai seisuga, olgu täpsustuseks öeldud, peaks olema väärt veidi rohkem kui 1,7 miljonit eurot.

Susan Vanechi sõnul on krüptorahasse investeerijad üsna riskialtid inimesed, kellele meeldib pea ees vette hüpata ning kastist välja lahenduste kasuks otsustada, vahendab nypost.com. Naine on veendunud, et eramu uus omanik saab olema just seda masti inimene.