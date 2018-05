Remondiblogi: kuidas remondi kõige hullem osa valutult üle elada

Margiti korter pärast ahju lammutamist. FOTO: Margit Partei

Suhkrukotid (või ükskõik millised tugevast materjalist kotid)

Kuna meie korter asub teisel korrusel, oli vaja krohvipuru ja muld-liiv kuidagi ülevalt alla saada ilma, et kaetud saaks kogu trepikoda ja õu. Esialgu katsetasime tavaliste tugevamate prügikottidega, kuid need kippusid pidevalt purunema ning tassimisel katki venima.

Parim lahendus olid valged kilejad polüpropüleenkangast suhkrukotid, mida saab osta näiteks Pakendikeskusest. Ilmselt sobiksid ka vanaaegsed kangast kartulikotid. Oluline on, et kott ei oleks venivast materjalist. Samuti on see lahendus loodussõbralikum, kuna kotte saab korduvalt kasutada.

Soovitan prahti ära viia mitmes jaos: esiteks lammutasime krohvikihi, mille kottidesse viisime ja seejärel tassisime alla konteinerisse/haagisesse, teiseks lammutasime lahti lauad, mille tagajärjel kukkus alla mulla- ja liivakiht. Puidu eraldamise järel sai mugavalt mulla ja liiva ära viia samade kottidega, mida kasutasime krohvi jaoks.

Ventilaator

Parim avastus tolmu minimeerimiseks oli hiiglaslik ventilaator, mida paaril korral rentisime. Kahjuks igal korral meil seda saada ei õnnestunud, sest kõik rendipunktid olid omad juba välja laenutanud. Panime selle ventilaatori akna alla ning kui selle tööle vajutasime, imes ta lenduva peentolmu üpris efektiivselt aknast välja. Siinkohal tuleb muidugi olla lugupidav ja arvestav naabrite ja tänaval liikuvate inimeste suhtes.

Abivägi

Üks olulisemaid punkte on (tasuta) abivägi. Meil käisid abiks nii minu kui ka elukaaslase perekond. Mitu paari käsi on ikka mitu paari käsi. Kutsu sõbrad ja pere talgutele. Kui oled sama õnnelik kui meie, pakuvad nad end ise appi.

Pärast seinte, lae ja ahju lammutamist. FOTO: Margit Partei

Utiliseerimine

Kui lammutada korraga suuremat ala, on oma aja ja närvikulu mõttes ilmselt mõistlik tellida prügifirmast konteiner koos utiliseerimisega. Nii tegime me viimasel korral, kui lammutasime korraga ära neljandiku korterist ja lisaks massiivse pottahju. Kui aga korraga mitmeid tonne prügi ei teki, on võimalik ise prügi (rendi)haagisega jäätmejaama viia.

Eelnevalt tasub läbi uurida kõik lähiümbruse jäätmejaamade hinnad: näiteks Tartus on krohvi- ja muud kivipuru mõistlik viia Karimekki, kus seda kasutatakse täitematerjalina. Sellisel juhul tuleb maksab sõiduauto haagise täie materjali eest maksta vaid kaalumistasu (2 eurot). Võrreldes konteineri tellimise või kallimate kohtadega, kus tonni krohvipuru utiliseerimine maksab kuni 80 eurot, on sääst mitmekümnekordne.

Tööstuslik tolmuimeja