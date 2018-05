Galerii: idülliline linnakodu, mille müük pole viimased 15 aastat edenenud

Manhattani Versailles'ks tituleeritud kodu on praeguseks juba 15 aastat õnnetult uut omanikku oodanud. Maja praegune omanik, Kenneth Laub, on ise ametilt kinnisvaramaakler, ent paraku on mehe järeleandmatus ning kohati veidi liialeminev vaimustus kodust selle müügi erakordselt pikale venitanud.

1872. aastal kerkinud neljakorruselise maja hind on läbi aastate kõikunud kord ühes, kord teises suunas, vahendab homes.nine.com.au. Omaniku muutlik meel ning omakasupüüdlik käitumine on praeguseks ka üsna mitmed maaklerid mehe kavatsustes kahtlema pannud.

Maja, hinnaga 22,1 miljonit eurot, on seega üsna kõva pähkel, mida pureda. Viisteist aastat ja kaksteist kinnisvaramaakleritest koosnevat meeskonda hiljem on see New Yorgi kodu jätkuvalt uue majarahva ootel.