Majaehituseks on Eestis krunti üha keerulisem kätte saada

Kui 2017. aasta jaanuari algusest mai keskpaigani oli Harjumaa hoonestamata elamumaade keskmine tehinguhind 32 eurot ruutmeetri kohta, siis tänavu samal perioodil oli see juba 43 eurot- hinnatõusuks 34 protsenti!

Pindi Kinnisvara maade ja majade maakler Olav Leok selgitas, et lisaks hinnatõusule on muutunud oluliselt ka tehingute struktuur. «Varem soetati endale soodsaid krunte pigem linnast kaugemale, nüüd otsitakse hea infrastruktuuriga linnalähedasi maatükke, kuhu kohe eramut ehitama hakata, see omakorda võimendab statistilist hinnatõusu,» ütles Leok.