Turvakaamera video: elumaja süttib välgutabamusest põlema

Üle tänava elav Cindy Holt, kelle kodu turvakaamerasse välgutabamus jäi, ütleb, et asi juhtus 15. mail kella kuue paiku õhtul ja pauk oli tohutu. Esialgu arvas naine, et tema just koju saabunud abikaasa sõitis vastu garaažiust, kuid kui nad üle tänava elava pere maja katuselt suitsu tõusmas nägid, said nad aru, et tegu on välgutabamusega.