Aia kujundamine ei erine kuigivõrd hoone kavandamisest

«Kui on olemas lähteülesanne, saab sellega juba maastikuarhitekti poole pöörduda, kes aitab seda täpsustada. Mõistlik on kohapeal teha üks konsultatsioon, mille käigus oskab spetsialist panna paika täpsema lähteülesande ja vastavalt sellele koostada hinnapakkumise, anda juhiseid aia geodeetilise mõõdistuse koostamiseks, viidata vajalikele lisauuringutele,» ütleb Tajuruum OÜ volitatud maastikuarhitekt Terje Ong.

Erinevalt avalikust ruumist on aed see koht, kus võiks Ongi sõnul olla rohkem ruumi ja julgust katsetada, eksida ning seejärel kasvõi mitu korda uuesti proovida. Hea maastikuarhitekt jätab aiale aega selle kasutajatega koos kujuneda. Uusi mõtteid ja ideid on aga hea katsetada ajutiste ja teisaldatavate lahendustega, et selgitada välja, kus võiks olla meeldiv puhke-, grilli-, lastenurk või hoopis kirsipuude allee.