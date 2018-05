Kodus leiduvaid ämblikke ei tohi mingil juhul tappa

Ameerika Ühendriikide Põhja-Carolina Ülikooli putukateadlane Matt Bertone sõnul on põhjus lihtne: ämblikel on kanda väga oluline roll meie eluruumide ökosüsteemis, vahendab portaal Big Think.

Bertone´i sõnul on arusaadav, et inimesed ämblikke kardavad: neil on palju jalgu ja nad võivad hammustada, kuigi enamik maailmas leiduvaid liike on liiga jõuetud, et inimesele liiga teha. Teadlane tõdeb, et ka mitmed putukateadlased kardavad ämblikke, kuigi põhjust ei ole.