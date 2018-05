Mees rendib juba mitu aastat ühegi aknata kummalist eluaset

Ameeriklane Jack Lehay elab juba mitu aastat ühe maja katusealuses, mis muidu mõeldud torudele ja venitlatsioonisüsteemidele ligipääsemiseks, vahendab ApartmentTherapy.

Oma niiöelda koju pääseb mees redeli abil. Ruumi on tal seal kõigest neli ruutmeetrit, aga mees on rahul: üürilepingu lõppemisel kavatseb ta seda pikendada. Seda olenemata tõsiasjast, et elamispinnal pole mitte ühtegi akent.

Üürile võttis Lehay pinna nii, et ei näinud seda kordagi. Ülevaatamiseks polnud aegagi: konkurents eluasemele oli kõrgete üürihindadega New Yorgis nii tihe, et selleks poleks olnud võimalustki.

Elukoha eest maksab Lehay üüri umbkaudu 450 dollarit kuus. See on New Yorgis karm reaalsus, mis pisut tagasihoidlikumal moel kajastub ka Eestis: üürihinnad suuremates linnades kerkivad sellistesse kõrgustesse, et inimestel pole võimalik enam elamisväärseid kodusid üürile võtta.