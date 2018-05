Inglise paaril kulus kaks aastat, et kustutada sarimõrvarile kuulunud kodu sünge minevik

«Maakler soovitas meil aadressi guugeldada. Otsisime maja üles ja uurisime selle ajaloo kohta. Me mõistame, et enamik inimesi ei elaks siin, ent meie jaoks ei olnud see faktor. Need on 35-40 aasta tagused sündmused,» ütles noorpaar väljaandele.