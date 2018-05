Fotod: paar ehitas tööriistakuurist väga mugava kodu

Ameeriklased Natasha Lawyer ja Brett Bashaw said üsna kiirelt aru, et kodulinna Seattle´isse neil meelepärast kinnisvara ostada ei õnnestu: nad lihtsalt ei jaksa seda teha. Niisiis soetas paar Vermonti maatüki ja ostis sinna peale tööriistakuuri, mille nad koduks ehitasid, vahendab sisustusportaal Dwell.

Tehasemajake, mille nad krundile ostsid, on väga algeline: sellel puudub soojustus, küte, torustik - absoluutselt kõik eluks vajalik. Tegemist on pesuehtsa kuuriga ja selleks see ka mõeldud on.