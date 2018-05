Fotod: nõukaajast tuntud suvila muutub tundmatuseni

Üheks suurepäraseks näiteks on Giulia Heimani ja tema poiss-sõbra suvila, mida nad kahekesi renoveerinud on. Vana, tumedavõitu elamist ei meenuta siin enam miski: tegemist on helge, valge ja avatud elamisega.

Giulia meenutab, et kui ta maja esimest korda nägi, ilmestasid selle interjööri oranžid ja pruuniks tõmmanud laudisega üle löödud seinad, surnud putukad ja rotimustus, aga ta teadis sellest hoolimata kohe, et siit sünnib üks imeilus maakodu.

Ja tal oli õigus. Pärast pisut enam kui kuu pikkust rabamist hakkas maja meenutama seda kodu, mida Giulia ette kujutas, kui nad hoonet esimest korda vaatamas käisid. Teha ei olnudki palju, peamiselt tuli tegeleda värskendamisega.

Praegu on kodu Giulia sõnul helge ja rõõmus. Tema lemmiktoaks on katusealune magamistuba, millel, sarnaselt elutoaga, on maast laeni aknad, kust võibki jääda loodust imetlema.

