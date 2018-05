Ka konteineri kõrvale jäetud prügikott võib karistuse kaela tuua

«Meie piirkonna munitsipaalpolitsei ametnikud saavad peaaegu igapäevaselt tegeleda prügistajatega – kes jätab jäätmed metsa alla, kes hoopis konteinerite kõrvale. Osal inimestel on väärarusaam, et konteineri kõrvale prügi jätmine on aktsepteeritav,» ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti Pirita piirkonna menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor Anne Järve sõnul esineb tihti juhtumeid, kus konteineri kõrvale prügi asetanud inimesed arvavad, et nad on käitunud kohusetundlikult, sest ei viinud prügi loodusesse. «Paraku on ka selline käitumine seaduserikkumine, kuna jäätmed ei ole asetatud selleks mõeldud kohta ning tegemist on linnakeskkonna reostamine,» kommenteeris Järve.