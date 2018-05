17. sajandist pärit Prantsusmaa lossi eest küsitakse tühised 11 eurot

Prantsusmaal asuva Chateau de Cautine-nimelise lossi omanik Ruth Phillips on otsustanud oma suursuguse palee internetioksjoni vahendusel maha müüa. 350-aastase ajalooga lossi uueks omanikuks on fortuuna soosingu korral võimalik saada tühipalja 10 naela ehk veidi enam kui 11 euro eest. Kokku on müügis 500 000 piletit.