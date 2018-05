Mees kulutas ligi 170 000 eurot, et veeta pensionipõlv Boeing 727 seinte vahel

68-aastane Bruce Campbell on kui kass, kes kõnnib omapäi. Mees elab üsna lihtsat elu, kui välja arvata mehe omapärane elamispind. Pensionipõlve nautiv meesterahvas soetas nimelt veidi rohkem kui 15 aastat tagasi Boeing 727-400 kolmemootorilise reaktiivreisilennuki, mille Campbell aastatega mõnusaks poissmehe pesaks muutnud on. Vahetult enne pensipõlve tehtud investeering läks mehele veidi enam 170 000 eurot maksma.

Üksinda elaval mehel pole ei elukaaslast, ei ühtegi järeltulijat. Tehnoloogiafanaatik ei igatse perekonna järele ning leiab, et elust lennukis on täiesti piisab, et argipäev mitmekülgsemaks muuta. Endine insener leiab, et elu lennukiseinte vahel on justkui igikestev ekspeditsioon, mis pakub talle kui tehnoloogiahuvilisele inimesele igapäevaselt pinget ja ka meelerahu.