Ülepingest kahjustatud koduelektroonikale tootjate garantii ei kehti

Emake loodus on armutu ning äikese hävitav jõud võib terved maakonnad tükiks ajaks rivist välja lüüa. Telia Eesti AS eelmise aasta kokkuvõttest selgub, et möödunud aasta maist kuni septembrini tehti ettevõttele ühtekokku 4600 äikesega seotud pöördumist. Telia tehnikud sooritasid mullusel äikeseperioodil aga ligikaudu 1500 väljasõitu klientide juurde, et tekkinud kahju hinnata.

«Ainuüksi eelmisel suvel vajas väljavahetamist üle 5000 ruuteri ja digiboksi, mis olid äikese poolt tekitatud ülepingest kahjustada saanud. Rahaline kahju ulatub aga sadadesse tuhandetesse eurodesse,» tõdes Telia Eesti tehnilise toe osakonna juht Reimo Känd.

Ülepingest kahjustatud seadmetele tootja garantii ei laiene

Äikese tekitatud kahjustused võivad olla seinast-seina, alustades näiteks sellest, et läbi on vaid ruuteri port. Sealt edasi on aga juba terve ruuter läbi kärsanud või on lisaks ruuterile ka digiboks kahjustada saanud. Halvimal juhul võib kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui ka teler. Tehnikud on kokku puutunud ka juhtumitega, kus peale pikselööki on kaablite asemel alles vaid põlenud jutt seinal.

Oluline on teada, et ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii. Seega peab inimene seadme parandamisega seotud kulud omast taskust korvama.

Seadmetest olulisem on loomulikult hoida iseenda ja oma lähedaste elu ning pidada kinni äikeseaegsetest ohutusnõuetest. Päästeamet paneb inimestele südamele, et vool võetaks välja alati hoone peakaitsmest. Kui see peaks mingil põhjusel võimatuks osutuma, tuleb lihtsalt kõik elektriseadmed enne äikest välja lülitada ning pistikud seinast välja tõmmata.

Äikese ajal:

mine tuppa või kinnisesse autosse;

hoia eemale veest ja suurtest puudest või lipuvarrastest;

ära ava veekraani, kuna vesi on hea elektrijuht;

ära tee ahju ega pliidi alla tuld - laetud osakesed suitsus toimivad piksevardana;

ära kasuta võrgutelefoni - see võib põhjustada elektri- või akustilist šokki;

ära kasuta elektroonikaseadmeid.

Soovitusi koduelektroonika kaitseks: