Rabarberite korjamisel tehakse teadmatusest mõtlematu viga

Kuidagi on aegade jooksul kaduma läinud teadmine, et rabarberipõõsa tervise säilitamise huvides ei tohi rabarberivarsi kääride või noaga lõigata. Vars tuleb maast üles tõmmata, nii kahjustab see põõsast kõige vähem.

«Nooremad aiapidajad on harjunud, et rabarberit minnakse korjama kääride või noaga, aga vanemad või need, kes veel emade-vanaemade õpetatut mäletavad, teavad, et see on väga vale lähenemine,» ütleb aiapidaja Marlen.

Ta selgitab, et lõikamise järel jäävad põõsasse varreköndid, mis võivad mädanema minna ja pikapeale tervet põõsast kahjustada või sellele üldse saatuslikuks saada. Kõige õigem on varred välja tõmmata neid eelnevalt pisut keerates, siis tulevad need väga lihtsalt lahti.