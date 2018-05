Nõudepesumasina kasutajad rikuvad ise masina pesutulemust

Kusagil iidsetel aegadel on miskipärast väga sügavalt juurdunud müüt, et nõud tuleb masinasse paneku eel üle loputada. See ei pidanud paika juba vanemate masinate puhul, veel vähem aga uutega, vahendab ApartmentTherapy.

Vanemate ja uuemate masinate puhul on toidujäätmetega nõud pisut abiks pesemisel: need toimivad abrasiivse vahendina ja puhastavad koos nõudepesuvahendiga nõusid toiduplekkidest.

Uuema aja masinad aga reguleerivad pesutsükli pikkust nõude mustusastmest lähtuvalt. Kui nõusid eelnevalt loputada, võib masina sensorsüsteem segadusse sattuda ja ekslikult arvata, et nõud on puhtamad kui nad tegelikult on, mistõttu ta ei pese neid nii korralikult kui peaks.

Selle tulemusena arvavad inimesed, et masinal on midagi viga, sest ta pole nii efektiivne kui peaks. Viga aga võibki otsima jääda, sest masin teeb seda, milleks ta loodud on, paraku pole talle aga sellised eksitavad tegurid nagu eelloputus sisse arvestatud, mistõttu ta ei oska nendega toime tulla.