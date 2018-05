Fotod: laadivast telefonist alguse saanud põleng neelas Šoti neiu toa enda alla

Voodile laadima jäetud Iphone oleks 18-aastase Leah Sheadi pea kogu kodust ilma jätnud. Vanaisaga poodi läinud neiu sõnul viibisid nad kodust eemal lühikesed pool tundi, millest piisas, et tütarlapse tuba maatasa teha.

«Vaatepilt oli lihtsalt südantlõhestav,» märgib oma toa kaotanud Leah, lisades, et õnneks jõudsid päästjad kõik kodus olnud lemmikloomad põlevast majast välja tuua. Šoti pere tänab taevast, et põleng kellegi eluküünalt ei kustutanud ning paneb inimestele südamele, et nood ööseks mobiiltelefone laadima ei jätaks ning hoiaks oma laadivatel seadmetel kindlasti silma peal.