Teise ringi kodusisustus säästab mitmel moel

Brettele pakub säärase mööbli otsimine tõelist hasarti, pealegi usub ta, et juba nii-öelda sissetöötatud sisustuskaup on hoopis midagi muud kui uus: sellel on iseloomu. Sama kinnitab ka heategevusliku taaskasutuspoodide keti Sõbralt Sõbrale juht Meelis Kibuspuu. Tema sõnul toob inimesi taaskasutuspoodi sageli omaette mõõde, mida raske sõnadesse panna. «Tundub, et taaskasutuskaubal on vahel hinge rohkem kui täna tehaseliinilt tuleval uuel kaubal,» ütleb ta.