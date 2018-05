Vale aadress rahvastikuregistris võib elukohaga seotud soodustustest ilma jätta

Tulevast aastast aastast muutub elanike aadresside rahvastikuregistrisse kandmise kord. Eestis on praegusel hetkel ligikaudu 40 000 sellist inimest, kelle aadress rahvastikuregistris on mõne eluruumi omaniku nõudmisel kohaliku omavalitsuse täpsusega.

«See tähendab, et pärast elanike väljakolimist on ruumi omanik palunud kohalikul omavalitsusel need inimesed enda korterist või majast välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht linna või valla täpsusega – näiteks Viljandi linn või Kristiine linnaosa,» märkis Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.