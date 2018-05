Korteriühistute õigusteabepäeval piilutakse uue seaduse telgitagustesse

Üritusel tutvustatakse uudisteost «Nõuanded korteriühistutele: kuidas rakendada uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust?» ning tuuakse välja olulisemad kitsaskohad, mis seoses uue seaduse rakendumisega esile kerkinud on.

«Õigusteabepäev on läbi aastate olnud väga populaarne, sest käsitleme seal iga korteriühistu igapäevatöös ette tulevaid küsimusi,» rääkis Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Kuna just praegu on korteriühistute üldkoosolekute pidamise aeg, tuleb teabepäeval kindlasti ka üldkoosoleku korraldamisest juttu. Üldkoosolekul on korteriühistu töös oluline roll, kuna kõik seaduse või korteriomanike kokkuleppe kohaselt häälteenamusega tehtavad otsused võetakse vastu justnimelt korteriomanike üldkoosolekul.