Remondiblogi: mis juhtub, kui algaja aknaid taastama hakkab

Oluline on värvimisel valida tooted, mis sobivad välistingimustes kasutamiseks. Aknaraamid peavad taluma nii päikest kui ka niiskust. Esimese kihina kasutasin sobilikku kruntvärvi ning järgmiste kihtidena akna- ja uksevärvi. Meie valisime lumivalge värvi, sest valged olid meie aknad ka originaalis. Iga kihi vahel on oluline lasta värvil täielikult kuivada. Täpselt sama loogikaga renoveerisime ka oma vanaaegsed puidust siseuksed.

Raamide kuivamise ajal sai asuda tööle aknalengiga. Nagu juba mainitud, tuleb see vajadusel seinast eemaldada ning täisnurksena tagasi paigaldada. Seejärel tuleb aknaraamidele analoogselt eemaldada vanad värvikihid ning leng kolme erineva liivapaberiga lihvida ja teha parandused puidupahtliga. Viimaks leng värvida. Järgmisena tuleb võtta aknaraamidelt klaaside mõõdud ja tellida klaasitöökojast klaasid. Meie valisime 4 millimeetri paksuse kirka klaasi. Mõõtude paber ühes infoga, millisele raamile milline klaas läheb, tasub alles hoida, et hiljem mitte vale klaasi valele raamile paigaldada.

Kui klaasid on käes, võib asuda nende paigalduse juurde. Esiteks tuleb klaaside käsitsemisel olla äärmiselt ettevaatlik. Teiseks ei tohi vale klaasi paigaldada valele raamile, sest võib juhtuda, et paarimillimeetrise erinevuse tõttu suurem klaas valesse raami enam ei mahu. Kindluse mõttes võib tellida igast küljest paar millimeetrit väiksema klaasi, et see kindlasti raami sisse mahuks.