Tomatit saab kasvuhoones kasvatada ka ilma taimi kastmata

Selgub, et on olemas lahendus, mis viib näiteks kasvuhoonetomatite kastmisvajaduse miinimumi, parimal juhul kaotab selle täielikult.

Nimelt tuleb istutatud taimed katta põhukihiga, soovitavad kogenud aednikud. Põhk ei lase niiskusel mullast aurustuda, lisaks sellele on põhk hele ega tõmba päikest sel moel ligi nagu must mullapind.

Reti Raines, kellel taimekasvatusestaaži juba aastakümneid, ütleb, et on viimased kakskümmend aastat taimi põhu all kasvatanud ja tulemused on väga head. «Tänaseks olen jõudnud selleni, et kastan oma tomatid ainult istutades. Siis väga korralikult ja ülejäänud suve on hooleta,» ütleb ta.