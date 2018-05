Väga levinud sisekujunduselement, mis peaks meie kodudest kaduma

Sisustusportaali ApartmentTherapy spetsialistid kirjutavad nimelt, et tegelikult pole vaipadel meie koju mingit asja. Vaibast on siiani sageli räägitud kui põhilisest elemendist, mis toa tervikuks seob, kuid nüüd soovitatakse sellest hoopis loobuda. Miks?

Need koguvad tolmu

Vaip on arutu tolmukoguja. Kas olukorras, kus sul on toas pehmet mööblit ja tõenäoliselt ka mingid aknakatted, on ikka vaja veel ühte kohta, kuhu tolm koguneb?

Ära varja oma põrandaid

Tõenäoliselt oled kodu sisustades pannud aega ja raha selle alla, et sinu põrandad saaksid suurepärased. Milleks need siis vaibaga kinni katta? Ära varja neid, las põrandad saavad särada!

Ära lõhu tervikut

Vaipa soovitatakse tihti selleks, et toa erinevaid alasid teineteisest eraldada. Aga igas kodus ei ole selline eraldamine põhjendatud. Kui tegemist on ruumiga, kuhu peab mahtuma palju mööblit või on see lihtsalt tilluke, ei mõju vaip üldse hästi: see muudab toa hoopis ahistavaks.

Vaip söögituppa - kindel ei