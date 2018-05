Väärtusetuks peetud vaas tõi naisele sisse ligi sada tuhat eurot

Juhusliku vestluse tulemusel aga otsustas naine vaasi oksjonile panna. Esialgu ennustati, et see võib talle sisse tuua umbkaudu 150 eurot, kuid selgus, et tegemist on antiikse vaasiga, mis kujutab Hiina mütoloogilisi jumalaid ja on pärit umbes aastast 1700.