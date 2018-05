Lahutatud naine: viis majapidamistööd, mida ma enam tegema ei pea

Lahutatud naine tõdeb, et neid üleandeid, mille tegemise vajadus ära kadus, on kindlasti veel. Ta tunnistab, et nende lahutuse üheks peamiseks põhjuseks oligi ilmselt see, et mees ootas temalt palju ja ei aidanud millegagi. Ta teenis raha ja maksis arveid, sellega tema panus piirdus. «Aga kui lapsed vanemaks ja iseseisvamaks said, sain ma aru, et mul on aega ja võimalust ise raha teenida. Ma polnud enam temast sõltuv. Aga tema mind kods ikka ei aidanud. Siis hakkasid ka tunded ära kaduma,» meenutab ta.