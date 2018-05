Koduaias grillimise eest võib trahvi saada

Väga sageli arvavad inimesed, et söegrilli terrassile toomine ja seal liha küpsetamine on lubatud. Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Rain Põllu ütleb, et see pole sugugi nii. «Terrassi loetakse hoone osaks, seega terrassil grillimine ei ole lubatud. Terrass on ka tavapäraselt põlevmaterjalist ning selle süttimine võib päädida hoonetulekahjuga,» ütleb Põllu.