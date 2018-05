Fotod: Nõmmel otsib ostjat pika ajalooga põnev kinnistu

Tallinnas Nõmme linnaosas Pääsküla raba vahetus läheduses on müüa väga suur kinnistu.

Krundil asub praegu täielikult amortiseerunud elamu, mis on ehitatud 1930. aastatel. Tegemist on palkmajaga.

Eriliseks teeb pakutava krundi lisaks asukohale oma saarekesega tiik ning rohumaaga vahelduv kõrghaljastus. Tegemist on tõeliselt kauni kohaga.

Kinnistu suuruseks on enam kui 4300 ruutmeetrit, kõik see on täies mahus elamumaa.