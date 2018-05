Pidevalt tolmu pühkivad inimesed ei tee seda tööd õigesti

Vajadus pidevalt muudkui uuesti tolmutamine ette võtta on tingitud peamiselt kahest asjalolust, mille ApartmentTherapy sisustusportaal kenasti lahti võtnud on.

Tolmuharjaga mööda maja ringi hõljumine on kahtlemata väga lõbus, kuid reaalsuses on tegemist kõige kehvema tolmuvõtmisvahendiga, mida välja annab mõelda. See tõmbab ühe koha küll tolmust puhtaks, kuid ajab selle teise kohta laiali selle asemel, et kokku koguda.