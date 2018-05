Eesti kinnisvarahuvilised keskenduvad maade ja kruntide ostmisele

Maatükkide müügipakkumiste hulk kasvas aastaga 14 protsenti ja keskmine küsimishind lausa 22 protsenti. Aprillis oli KV.EE portaalis müügis 2515 maatükki, millest 1533 asuvad Harjumaal. Eesti keskmine maatükkide ruutmeetrihind kasvas kuulutustes 60 euroni, aasta varem oli see veel 49 eurot.

Suurim elavnemine toimuski just Tallinna ümbruse ja Harjumaa turul. «Korteriturul tõusevad hinnad küll edasi, kuid umbes palgatõusuga võrdses tempos,» selgitas KV.EE turundusjuht Kristiana Põld. «Nüüd on järg maaomanike käes, kel avanes võimalus hinnatõusult teenida. Inimesi, kes valmis enda maatüki tulusalt rahaks vahetama, on sobiva hinna korral palju.»