Reisil viibides ei tohi sotsiaalmeedias oma puhkusepilte jagada

Nimelt monitoorivad vargad väga hoolsalt teavitusi sellest, kui keegi kodunt eemal viibib. Asukohamärkimised Facebookis ja puhkusepildid Instagramis on selge märk sellest, et sinu kodu on järelvalevata ja seda võib südamerahus pahatahtlike plaanidega külastada.