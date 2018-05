Tallinna kesklinnas alustati haruldase kortermaja ehitamisega

Tallinna kesklinnas, Torupilli asumis alustati mai alguses terrassmaja ehitusega. Tegemist on Eesti kontekstis ainulaadse hoonega, sest maja iga korteri juurde kuulub terrass - seda olenemata korrusest, kus korter asub.

Kui tavaliselt on kõige võimsamad aialahendused esimese korruse korteritel, siis terrassmaja puhul on kõige magusam koondunud kõige ülemisele, katusekorrusele.

«Klientide tagasiside põhjal ütleksin, et selliseid korterelamuid võiks kesklinnas rohkemgi olla. Projekt on olnud väga populaarne soomlaste seas, kes on hinnanud pakutavat kvaliteeti, head asukohta vaikses sisekvartalis ja muidugi hoone omanäolisust,» räägib korterite müügiga tegelev Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Eveli Lindell.