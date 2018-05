Fotod: Tallinna lähedal mere ääres on müüa ainulaadne maja

Kolmekorruselise kaasaegse maja üldpind on 143 ruutmeetrit. Emil Urbeli projekteeritud majja mahuvad ära üldeluruumid, magamistoad, saun, rõdud, pesuruumid ja merevaatega terrass. Maja lähedal on veesilm, kuhu viib saunast laudtee.

Kinnistu asub EGCC Golfi kinnisel territooriumil ja selle asukoht on piirkonna parim võimalik: merele kõige lähem. Maja asukoht pakub suurepäraseid vaateid merele kogu päeva vältel.

Maja kaasaegse arhitektuuri juurde kuuluvad suured klaaspinnad. Et talvel liiga kõledaks ei läheks, on teise korruse elutoas kamin. Kööki jääb sisseehitatud köögimööbel ja tehnika.

Hoonele on kasutusluba väljastatud 2010. aastal. Hoone seisukord on hea nii seest kui väljast. Ja kahtlemata on tegemist ühe väga silmatorkava elamuga.