Neli trendi, mida sel aastal aedades kindlasti nägema hakkame

Õuetoad

FOTO: pixabay.com

Tundub, et mis siin uut? Aga on. Sest suveköökidesse sisustatakse nüüd ruume, mis on identsed siseruumi koopiad: siin on laud, diivanid, tugitoolid, pleedid, padjad, vaibad ja muu taoline. Omal kohal on igasugused disaindetailid ja taimed.

Silmas tuleb pidada vaid seda, et kõik kasutatavad kangad oleksid ilmastikukindlad ja hallitusevastase ainega töödeldud.

Kui eelarve on napivõitu, ei pea asja nii põhjalikult ette võtma: sama efekti annab, kui paigaldad katusealusesse võrkkiige ja täidad selle mõnusate õuetingimustes kasutatavate patjadega.

Betoon

FOTO: pixabay.com

Pole midagi imestada, et pealetungiva minimalismi ajastul betoon nii menukas on: see on moodne, odav, vastupidav ja seda on võimalik soovi korral võõbata üle erinevate värvidega ning katta erinevate mustritega.

Sellest valmistatakse koduaedadesse nii pinke kui lillepotte ja lõkkealuseid. Julgemad ja trenditeadlikumad ehitavad betoonist terveid välikööke - need näevad eriti šikid välja.

Betoon on tänuväärne materjal ka ses osas, et sobitub peaaegu kõigega.

Vertikaalsed aiad

FOTO: pixabay.com

Olukorras, kus paljud ei saa endale suure aiaga elamisi lubada, on väga hinnas vertikaalaiad: suur osa taimedest, olgu tegemist ilu- või tarbeaiandusega, kasvatatakse seintele riputatud pottides ja kastides.

See on väga nutikas lahendus kasutamaks ära ruumi, mis sul käes on ja enamasti asjatult seisab. Sobib suurepäraselt kasutamiseks nii terrassidel kui ka kortermaja rõdudel.

Vertikaalseid aedu saab väga isikupäraseks kujundada, tuleb vaid pea tööle panna.

Vaibad

FOTO: VidaPress

Eestlaste jaoks on terrassil ja väliköögis vaiba kasutamine veel pisut võõras mõte, kuigi see muudab kogu lahenduse reeglina oluliselt hubasemaks.