Enne ja pärast: Mustamäe kehvalt sisustatud ühetoalise võimas uus nägu

Brette kirjutab oma blogis , et tegemist on tema täditütre korteriga, kuhu viimane plaanis uue diivani soetada ja selleks puhuks abilisi otsis. Asi lõppes aga sellega, et sündis plaan korterist korralik kodu teha ehk siis elamine täielikult ümber kujundada.

Põhitoonideks said helesinine ja valge, aktsendiks kuldne, mattmust ja sinepikollane. Ja muidugi pisut rohelist siia-sinna. Korteriperenaine Kätlin on tulemusega rahul ja kiidab, et pärast väikest värskendust on kodu oluliselt lihtsam koristada.