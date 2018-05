Menuka köögitrendi mitu miinust, millest keegi ei räägi

Kuigi väga nägusad ja trendikad, on klassikalise Inglise taluköögi tüüpi valamud nii mitmeski mõttes ebapraktilised.

Üks sisustusportaali ApartmentTherapy lugeja toob välja neli põhjust, miks peaksid väga hoolega järele mõtlema enne, kui sellise oma koju soetad.

1. Kui pesed nõusid käsitsi, on seda valamut väga loodusvaenulik kasutada, sest see on sügav, mis tähendab, et selle täitmiseks kulub palju vett. Äärmiselt ebapraktiline, kui pesta on vaja vähe nõusid.

2. Kui mõni raskem nõu pesemise ajal käest kukub, võid olla päris kindel, et see lööb valamust killu välja või tekitab mõra. See koht hakkab mustust koguma ja riivab aja jooksul üha enam silma.

3. Nende ilusana hoidmine nõuab palju aega ja vaeva, valamut tuleb iga päev poleerida, et see näeks välja sama hea kui ostmispäeval. Arvestades valamu suurust, võtab see töö ka kaks korda kauem aega kui väiksema valamuga.

4. Mõõtmeid arvestades on see ebamõistlik ruumikasutus majapidamises, kus on olemas nõudepesumasin – suur valamu võtab ära palju kasulikku pinda, mida saaks tõenäoliselt oluliselt mõistlikumalt kasutada.