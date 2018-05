Kolm eset kodus, mis tuleks alati kasutatuna osta, sest vanem on parem

IKEA-ajastul tahavad inimesed, et mööbel oleks võimalikult odav. Samas sooviksid nad mõistagi, et see kaua kestaks. Masstoodangupoodidest uuena ühtaegu odavat ja kestvat ei saa. Seepärast tulekski pilgud suunata järelturule: seal liigub väga odavat täispuidust mööblit, mis kestab aastakümneid, võib-olla isegi põlvkondi.

Kindlasti on ahvatlev osta oma uhiuule beebile uhiuus vanker. Aga selleks pole tegelikult mingit vajadust. Vankri kasutusiga on nii lühike, et oluliselt mõistlikum on see soetada järelturult. Sama kehtib lamamis- ja söögitoolide ning palju muu kohta. Vaid auto turvavarustuse puhul tasuks järelturuga ettevaatlik olla: seda tasub kasutatuna osta vaid siis, kui saad olla täiesti kindel, et tegemist on avariivaba hälli või tooliga.